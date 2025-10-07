Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, нокаутировавший на UFC 320 в первом раунде Магомеда Анкалаева, поднялся на шестую строчку в рейтинге Р4Р.

Алекс Перейра
Алекс Перейра globallookpress.com

Россиянин потерял сразу 5 позиций, опустившись на 11-е место.  Также Анкалаев теперь занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса.  Возглавляет ростер Иржи Прохазка, одолевший Халила Раунтри.

Американец ввиду поражения опустился на пятую позицию.  В итоге Блахович обошел Раунтри и теперь занимает четвертое место.  В легчайшем дивизионе одну строчку потерял Кори Сэндхаген.

После поражения единогласным решением от Мераба Двалишвили он опустился на четвертое место.  Третьим в рейтинге теперь идет Петр Ян.