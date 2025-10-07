Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, нокаутировавший на UFC 320 в первом раунде Магомеда Анкалаева, поднялся на шестую строчку в рейтинге Р4Р.
Россиянин потерял сразу 5 позиций, опустившись на 11-е место. Также Анкалаев теперь занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса. Возглавляет ростер Иржи Прохазка, одолевший Халила Раунтри.
Американец ввиду поражения опустился на пятую позицию. В итоге Блахович обошел Раунтри и теперь занимает четвертое место. В легчайшем дивизионе одну строчку потерял Кори Сэндхаген.
После поражения единогласным решением от Мераба Двалишвили он опустился на четвертое место. Третьим в рейтинге теперь идет Петр Ян.