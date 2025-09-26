Второй номер рейтинга полулегкого веса UFC Диего Лопес дал согласие на поединок с Александром Волкановски в конце года.

Александр Волкановски globallookpress.com

«У меня была семидневная дисквалификация, и в понедельник я вернулся в зал, чтобы тренироваться. Люди знают, что я люблю драться. Я никогда не набираю лишний вес. Я не из тех, кто говорит, что мне нужно три или четыре месяца, чтобы подготовиться к бою. Нет, я не такой. Я из тех, кому UFC может позвонить и предложить бой на следующей неделе. Я сяду на самолет и приеду, чтобы драться. Так что да, если UFC захочет, чтобы я дрался в декабре, я приеду»

В середине сентября Лопес выиграл техническим нокаутом у Джина Силвы. До этого Диего уступил по очкам Волкановски весной в первом бою, где на кону стоял вакантный титул в полулегком весе.