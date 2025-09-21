Кроуфорд был лишен титула WBA в первом среднем весе

Первый трехкратный абсолютный чемпион мира по боксунакануне заявил об отказе титула WBA в первом среднем весе.

«Бад» сообщил, что готов продолжить карьеру во втором среднем дивизионе, где он недавно победил единогласным решением Сауля «Канело» Альвареса и объединил все 4 пояса.

Тем временем, титул WBA в категории до 70 кг уже перешел к Аббасу Бару, который недавно стал временным чемпионом дивизиона по этой версии. Напомним, что Кроуфорд в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения.

На его счету 42 победы подряд. До боя с «Канело» Теренс в прошлом году отобрал пояс WBA в первом среднем весе у Исраила Мадримова, выиграв у него по очкам.