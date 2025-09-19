Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, раскритиковал Сауля «Канело» Альвареса за поражение от Теренса Кроуфорда.

Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

«Я же говорил. Я предсказал бой "Канело" — Кроуфорд, словно я гадалка. Ноги Альвареса были прикованы к рингу, и он бил по воздуху. Что это было? Браво, Кроуфорд. Он поднялся на три весовые категории и провел прекрасный бой. Какое великолепное выступление. Все равно, что отобрать конфету у ребенка. Он просто поиграл с "Канело" и выставил его дураком, и прежде, чем вы начнете нести чушь о том, что Альварес старый, просто знайте, что Кроуфорд старше! Это не оправдание»

Альварес проиграл Кроуфорду единогласным решением судей 13 сентября в Лас-Вегасе и потерял статус абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.