Чендлер: В глубине души я верю, что подерусь с Макгрегором в Белом доме

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе уверен , что подерется сна турнире в Белом доме в июле следующего года.

«Думаю, сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы Макгрегор снова вышел в октагон. Я всегда говорил, что если вы любите делать ставки, то не ставьте на то, что он обязательно вернется, но теперь все сильно изменилось. В глубине души я верю, что буду драться с Конором Макгрегором в Белом доме, и это вполне логично по целому ряду причин». Прежде всего я хочу получить место на турнире в Белом доме. В идеале, это будет бой с Конором. У нас есть кое-какие незаконченные дела. Я уважаю его, он уважает меня, но у нас есть незаконченная история«

Чендлер идет на серии из двух поражений. В предыдущем поединке он проиграл нокаутом Пэдди Пимблетту. До этого уступил по очкам Чарльзу Оливейре.