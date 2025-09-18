ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • 12:51
    Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 11:38
    Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
  • 09:47
    Шнайдер завершила выступление на турнире в Сеуле
  • 07:08
    Тренер «Монако» высказался о восстановлении Головина
    Чендлер: В глубине души я верю, что подерусь с Макгрегором в Белом доме

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Конор Макгрегор Пэдди Пимблетт
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер уверен, что подерется с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме в июле следующего года.

    Майкл Чендлер
    Майкл Чендлер

    «Думаю, сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы Макгрегор снова вышел в октагон. Я всегда говорил, что если вы любите делать ставки, то не ставьте на то, что он обязательно вернется, но теперь все сильно изменилось. В глубине души я верю, что буду драться с Конором Макгрегором в Белом доме, и это вполне логично по целому ряду причин». Прежде всего я хочу получить место на турнире в Белом доме. В идеале, это будет бой с Конором. У нас есть кое-какие незаконченные дела. Я уважаю его, он уважает меня, но у нас есть незаконченная история«

    Чендлер идет на серии из двух поражений. В предыдущем поединке он проиграл нокаутом Пэдди Пимблетту. До этого уступил по очкам Чарльзу Оливейре.

