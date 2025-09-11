Cусуркаев готов заменить Шару Буллета в бою с Костой

Непобежденный российский боец ММАхочет подраться свместо, о чем высказался в своих соцсетях.

«Предоставьте мне шанс выйти и избить Пауло Косту. Я готов выйти в октагон и заменить Шару Буллета»

Байсангур дебютировал на UFC 319 с досрочной победы над Эриком Нолланом. Четырьмя днями ранее он нокаутировал оппонента в первом раунде в рамках претендентской серии Даны Уайта.

Напомним, что бой Пауло Косты, 13-го номера рейтинга средневесов, и Шары Буллета был запланирован на 22 ноября на турнире в Катаре. Однако в команде дагестанца прокомментировали, что Шарабутдин Магомедов не сможет принять участие в этом поединке.