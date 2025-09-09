Уиттакер не верит в успех Имавова в бою с Чимаевым

Бывший чемпион среднего веса UFCшансов в поединке против нынешнего чемпиона

«Я не знаю, как можно победить Хамзата в данный момент. Его борьба на очень высоком уровне. Мне кажется, что победить его можно только с помощью джиу-джитсу высокого уровня. Если у Имавова высокий уровень джиу-джитсу, как у Гилберта Бернса, то, возможно, мы увидим что-нибудь интересное. Бои — это весело. Может случиться что угодно. Может быть, Чимаев наткнется на колено или стопу»

Имавов идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. Нассурдин на сегодняшний занимает вторую строчку в рейтинге средней весовой категории UFC.