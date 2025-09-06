2-й период Металлург Магнитогорск — Ак БарсОнлайн
    Том Леффлер рассказал, в чем у Кроуфорда преимущества перед «Канело»

    Бои Бокс WBO WBA IBF WBC Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Том Леффер, экс-промоутер Геннадия Головкина, назвал сильные стороны Теренса Кроуфорда в преддверии боя с Саулем «Канело» Альваресом.

    Сауль Альварес
    Сауль Альварес

    «Но Альварес определенно сбавил обороты после тех боев, но даже несмотря на это, он по-прежнему остается огромной силой в боксе, мощным панчером, физически очень сильным, с отличным таймингом для контратак, так что нельзя ничего отнимать у "Канело", а у Кроуфорда один из лучших боксерских IQ на ринге.

    Альварес больше полагается на контратаки, он расставляет ловушки. Кроуфорду я отдаю должное за его боксерские навыки, скорость рук и ног. У него преимущество в этих областях в сравнении с Саулем.

    Что касается Альвареса, у него есть фирменные хуки левой в корпус, которые действительно эффективны, так что он может легко измотать вас. Кроуфорду нужно остерегаться этих хитрых ударов в корпус, которые наносит Сауль», — добавил Леффлер.

