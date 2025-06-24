Дана Уайт высказался о возможном бое Топурии и Махачева в полусреднем весе

Президент UFC рассказал , что думает о потенциальном поединкев весовой категории до 77 кг.

«Послушайте, мы посмотрим, как все сложится. Илия только что поднялся в весе. А мы уже говорим о том, что он поднимется в полусредний дивизион? Я имею в виду, он только недавно выступал среди полулегковесов, а теперь ему предстоит первый бой в дивизионе до 70 кг. Посмотрим, как он выступит в грядущем бою, и посмотрим, как выступит Ислам. Но они явно хотят сразиться друг с другом»

Топурия недавно заявил о желании подняться в полусредний вес и сразиться с Махачевым в случае победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 317 в битве за вакантный титул в категории до 70 кг.