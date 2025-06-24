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    Дана Уайт высказался о возможном бое Топурии и Махачева в полусреднем весе

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Дана Уайт  Илия Топурия
    Президент UFC Дана Уайт рассказал, что думает о потенциальном поединке Илии Топурии с Исламом Махачевым в весовой категории до 77 кг.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Послушайте, мы посмотрим, как все сложится. Илия только что поднялся в весе. А мы уже говорим о том, что он поднимется в полусредний дивизион? Я имею в виду, он только недавно выступал среди полулегковесов, а теперь ему предстоит первый бой в дивизионе до 70 кг. Посмотрим, как он выступит в грядущем бою, и посмотрим, как выступит Ислам. Но они явно хотят сразиться друг с другом»

    Топурия недавно заявил о желании подняться в полусредний вес и сразиться с Махачевым в случае победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 317 в битве за вакантный титул в категории до 70 кг.

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