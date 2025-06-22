ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Рамос и Энцо Перес«Ривер» так и не забил «Монтеррею»: развязка в группе Е отложена на последний тур
    Все новости спорта

    Джон Джонс завершил карьеру и отказался от титула в тяжелом весе

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Джон Джонс оставил титул UFC в тяжелом весе и завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, о чем заявил в соцсетях.

    Джон Джонс (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Джонс (слева)

    «Сегодня я официально объявляю о своем уходе из UFC. Это решение было принято после долгих раздумий, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за путь, который я прошел за эти годы.

    С того самого момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было расширить границы возможного в этом виде спорта. Стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защищать свой титул в боях с лучшими бойцами мира и делиться незабываемыми моментами с фанатами по всему миру — эти воспоминания я буду хранить вечно.

    Я пережил невероятные взлеты и тяжелые падения, но каждое испытание научило меня чему-то ценному и сделало меня сильнее, как бойца и как человека. Я хочу поблагодарить UFC, Дану, Хантера, Лоренцо, Бога, мою семью, тренеров, товарищей по команде и всех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении всех этапов.

    Ваша непоколебимая поддержка и вера в меня были моей опорой. Спасибо моим товарищам по команде за то, что они раскрыли во мне лучшее, и за уважение, которое мы разделяли на ринге и за его пределами. Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний.

    ММА всегда будет частью моей жизни, и я с радостью смотрю в будущее, где я могу продолжать вносить свой вклад в этот вид спорта и вдохновлять других новыми способами. Спасибо вам всем за то, что вы были частью этого невероятного путешествия вместе со мной. Лучшее еще впереди», — добавил в конце Джон Джонс.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Бублика и станет чемпионом «пятисотника» в Галле?
  • Бублик — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Сливочные» уничтожат мексиканскую команду?
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Старая Сеньора» разнесёт оборону марокканцев
  • «Ювентус» — «Видад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эванс — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арнальди — Опелка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры