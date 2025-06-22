Джон Джонс завершил карьеру и отказался от титула в тяжелом весе

оставил титул UFC в тяжелом весе и завершил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, о чем заявил в соцсетях.

«Сегодня я официально объявляю о своем уходе из UFC. Это решение было принято после долгих раздумий, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за путь, который я прошел за эти годы.

С того самого момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было расширить границы возможного в этом виде спорта. Стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защищать свой титул в боях с лучшими бойцами мира и делиться незабываемыми моментами с фанатами по всему миру — эти воспоминания я буду хранить вечно.

Я пережил невероятные взлеты и тяжелые падения, но каждое испытание научило меня чему-то ценному и сделало меня сильнее, как бойца и как человека. Я хочу поблагодарить UFC, Дану, Хантера, Лоренцо, Бога, мою семью, тренеров, товарищей по команде и всех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении всех этапов.

Ваша непоколебимая поддержка и вера в меня были моей опорой. Спасибо моим товарищам по команде за то, что они раскрыли во мне лучшее, и за уважение, которое мы разделяли на ринге и за его пределами. Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний.

ММА всегда будет частью моей жизни, и я с радостью смотрю в будущее, где я могу продолжать вносить свой вклад в этот вид спорта и вдохновлять других новыми способами. Спасибо вам всем за то, что вы были частью этого невероятного путешествия вместе со мной. Лучшее еще впереди», — добавил в конце Джон Джонс.