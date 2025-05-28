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    Сэндхаген уверен, что Топурия победил бы Махачева

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Илия Топурия Кори Сэндхаген Джек Маддалена
    Бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген объяснил, за счет чего Илия Топурия может победить Ислама Махачева.

    Илия Топурия
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    Илия Топурия

    «Я собираюсь пойти против того, что говорит большинство людей, и, честно говоря, я думаю, что Илия выиграл бы этот бой. Это смелое заявление, но я так думаю. Я думаю, что Исламу будет сложно одолеть его, если эти двое будут стоять в стойке, то я просто не представляю, как Ислам сможет ему навредить, потому как защита Топурии от переводов очень хороша. Я думаю, что Илия выиграет этот бой»

    Махачев накануне оставил титул в легком весе вакантным и перешел в полусредний дивизион ради боя за второй пояс с новым чемпионом Джеком Маддаленой.

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