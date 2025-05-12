Анкалаев попросил UFC дать ему нового соперника вместо Перейры

Чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал , почему больше не заинтересован в реванше с бывшим обладателем титула

«Мне предложили сразиться с Алексом на международной неделе боев в июне, но, если этот парень не хочет драться, давайте двигаться дальше. Я готов сразиться с кем угодно. Жду от вас предложений»

Первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте этого года. Тогда Магомед победил единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Для Алекса это было первое поражение с момента перехода в категорию до 93 кг из среднего дивизиона. До боя с Анкалаевым он шел на серии из пяти выигрышей кряду.