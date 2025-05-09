Диего Лопес в сентябре встретится с Евлоевым или Родригесом

Мовсар Евлоев Фото: globallookpress.com
«Я сосредоточен на том, чтобы в сентябре сразиться на Noche UFC. Два имени, которые я могу назвать, — это матч-реванш с Мовсаром Евлоевым или бой с Яиром Родригесом. Любой из этих парней приблизит меня к титулу»
Предыдущий поединок Лопес проиграл единогласным решением судей в битве за вакантный титул в полулегкой весовой категории Александру Волкановски.
До этого бразильский боец шел на серии из пяти выигранных встреч кряду. Сейчас Диего располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 66 кг.