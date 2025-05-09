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    Диего Лопес в сентябре встретится с Евлоевым или Родригесом

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Мовсар Евлоев Яир Родригес Диего Лопес
    Бывший претендент на титул UFC в полулегком дивизионе Диего Лопес планирует подраться в сентябре с Мовсаром Евлоевым или Яиром Родригесом на UFC Noche.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Я сосредоточен на том, чтобы в сентябре сразиться на Noche UFC. Два имени, которые я могу назвать, — это матч-реванш с Мовсаром Евлоевым или бой с Яиром Родригесом. Любой из этих парней приблизит меня к титулу»

    Предыдущий поединок Лопес проиграл единогласным решением судей в битве за вакантный титул в полулегкой весовой категории Александру Волкановски.

    До этого бразильский боец шел на серии из пяти выигранных встреч кряду. Сейчас Диего располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 66 кг.

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