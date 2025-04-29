Грузинский боец ММА Гурам Кутателадзе был уволен из UFC

Гурам Кутателадзе (слева) Фото: globallookpress.com
В последний раз «Викинг» дрался в марте этого года. Тогда он потерпел поражение в рамках легкого дивизиона единогласным решением судей от Кауэ Фернандеса.
В UFC Гурам дебютировал в октябре 2020 года. За это время он провел в промоушене 5 поединков. В активе грузинского бойца 3 победы и 2 поражения.
Кутателадзе выиграл у Джордана Вученича и Матеуша Гамрота. А также уступил Элвису Бреннеру и Дамиру Исмагулову до недавного поражения в марте. Всего на счету Гурама 13 побед и 5 проигрышей в ММА.