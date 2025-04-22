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    Волков дал согласие на поединок с Алмейдой осенью

    Бои ММА UFC Сборная России Сирил Ган Александр Волков Жаилтон Алмейда Сергей Спивак
    Топовый боец тяжелого веса UFC Жаилтон Алмейда в своих соцсетях сообщил, что Александр Волков принял его вызов на поединок.

    Александр Волков (справа)
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    Александр Волков (справа)

    «Я слышал, что Волков не может драться сейчас по каким-то причинам. Но он готов драться осенью. По крайней мере, мы уже получили положительный ответ на наш вызов. И вероятно, поединок состоится. Я готов к нему»

    Алмейда сейчас располагается на шестой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Жаилтон в предыдущем поединке одолел техническим нокаутом в первом раунде Сергея Спивака.

    Волков идет третьим в ростере категории до 120 кг. В предыдущем бою «Драго» раздельным решением уступил Сирилу Гану. До этого одержал 4 победы подряд.

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