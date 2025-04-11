WBO обязала Фундору драться с Зайасом вместо Тима Цзю

Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира первого среднего дивизионапо версиям WBO и WBC драться в следующем поединке с, а не

В предыдущем своем поединке американец провел удачную защиту двух титулов. В марте Фундора нокаутировал своего соотечественника Чордэйла Букера.

WBO обязала Себастьяна подписать контракт на поединок с Зайасом до 25 апреля. Накануне Ксандер был утвержден в статусе следующего претендента на титул.

На профессиональном ринге он еще не потерпел ни единого поражения, выиграв 21 бой подряд. 13 побед Зайас добыл нокаутом. У Фундоры 22 выигрыша и одно поражение в карьере.