Волков о бое с Алмедой: Не вижу смысла драться с шестым номером рейтинга

Топовый тяжеловес UFCв своих соцсетях опроверг слухи со стороны промоушена об организации поединка на лето против представителя Бразилии

«Прошли слухи о поединке против Алмейды, но я не планирую выходить в июле на этот поединок. Почему? Просто потому, что в данной ситуации я не вижу смысла драться с шестым номером рейтинга. Жду от UFC более интересного предложения»

Волков до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою Александр выиграл 2 из трех раундов у Сирила Гана, по мнению более трех десятков независимых экспертов.

Однако судьи отдали победу французскому бойцу раздельным решением. Напомним, что Волков сейчас занимает третью строчку в рейтинге тяжелого веса UFC.