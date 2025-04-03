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    Волков о бое с Алмедой: Не вижу смысла драться с шестым номером рейтинга

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волков Сирил Ган Жаилтон Алмейда
    Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в своих соцсетях опроверг слухи со стороны промоушена об организации поединка на лето против представителя Бразилии Жаилтона Алмейды.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Прошли слухи о поединке против Алмейды, но я не планирую выходить в июле на этот поединок. Почему? Просто потому, что в данной ситуации я не вижу смысла драться с шестым номером рейтинга. Жду от UFC более интересного предложения»

    Волков до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех выигранных поединков. В последнем бою Александр выиграл 2 из трех раундов у Сирила Гана, по мнению более трех десятков независимых экспертов.

    Однако судьи отдали победу французскому бойцу раздельным решением. Напомним, что Волков сейчас занимает третью строчку в рейтинге тяжелого веса UFC.

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