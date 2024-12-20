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    Порье рассказал, кого считает лучшим нокаутером UFC

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Джастин Гейджи Конор Макгрегор Илия Топурия
    Трижды бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье назвал бойца, который, по его мнению, лучший нокаутер в промоушене прямо сейчас.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Лично для меня это Топурия, нокаутировавший Макса в октябре. Макс — легенда, многократный чемпион, один из лучших бойцов в истории, и Топурия был первым, кто отправил его в нокаут. Это было очень впечатляюще.

    Холлоуэй такой же неуловимый, как и те парни, с которыми он дрался, его никогда не побеждали досрочно ранее. Он дрался с Гейджи, со мной, с Конором Магрегором.

    Бьет жестко и всегда отвечает на удар, всегда поднимается, всегда выходит на следующий раунд. Никогда не видел, чтобы он так сильно шатался или спотыкался. И то, что его впервые отправили в нокаут после 30 с лишним боев в UFC, для меня — нокаут года», — отметил в завершении Порье.

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