Порье рассказал, кого считает лучшим нокаутером UFC

Трижды бывший претендент на титул UFC в легком весеназвал бойца, который, по его мнению, лучший нокаутер в промоушене прямо сейчас.

«Лично для меня это Топурия, нокаутировавший Макса в октябре. Макс — легенда, многократный чемпион, один из лучших бойцов в истории, и Топурия был первым, кто отправил его в нокаут. Это было очень впечатляюще.

Холлоуэй такой же неуловимый, как и те парни, с которыми он дрался, его никогда не побеждали досрочно ранее. Он дрался с Гейджи, со мной, с Конором Магрегором.

Бьет жестко и всегда отвечает на удар, всегда поднимается, всегда выходит на следующий раунд. Никогда не видел, чтобы он так сильно шатался или спотыкался. И то, что его впервые отправили в нокаут после 30 с лишним боев в UFC, для меня — нокаут года», — отметил в завершении Порье.