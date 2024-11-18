Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на боксерский бой

Боец-тяжеловесхочет провести боксерский поединок с, о чем заявил в своих соцсетях.

«Магомед, готов ли ты со мной провести поединок по правилам бокса? Я жду твоего ответа»

В 2020 году Исмаилов и Емельяненко проводили поединок в смешанных единоборствах в рамках лиги АСА. Тогда Магомед одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Александр в последний раз дрался в ММА 28 ноября 2021 года против Марсио Сантоса, которому уступил удушающим приемом. Всего у Емельяненко 28 побед, 9 поражений и ничья в смешанных единоборствах.

Магомед Исмаилов в предыдущем бою по правилам бокса проиграл единогласным решением Владимиру Минееву. В ММА у «Лысого хищника» 18 выигрышей, 3 поражения и ничья.