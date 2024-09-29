Имавов: Реванш со Стриклендом даже лучше, чем бой за титул

Четвертый номер рейтинга среднего дивизиона UFC согласен на реванш противвместо боя за пояс.

«Конечно, я хотел бы следующим подраться за пояс, но, если боя за пояс здесь не будет, я хочу продолжать быть активным, и я хочу драться с любым, кто находится впереди меня в рейтинге. Драться против Стрикленда и взять реванш даже интереснее, чем бой за титул. Победа над Алленом важна для меня, ведь я хотел показать, что моя игра в партере тоже хороша. Я допустил небольшую ошибку в первом раунде — он держал меня на канвасе все 5 минут. Так что я хотел показать свои навыки борьбы в следующих двух раундах»

На прошедшем турнире в Париже Имавов единогласным решением судей одолел Брендана Аллена. Для Нассрудина это третья победа кряду в UFC.