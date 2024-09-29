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    Имавов: Реванш со Стриклендом даже лучше, чем бой за титул

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд
    Четвертый номер рейтинга среднего дивизиона UFC Нассурдин Имавов согласен на реванш против Шона Стрикленда вместо боя за пояс.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Конечно, я хотел бы следующим подраться за пояс, но, если боя за пояс здесь не будет, я хочу продолжать быть активным, и я хочу драться с любым, кто находится впереди меня в рейтинге. Драться против Стрикленда и взять реванш даже интереснее, чем бой за титул. Победа над Алленом важна для меня, ведь я хотел показать, что моя игра в партере тоже хороша. Я допустил небольшую ошибку в первом раунде — он держал меня на канвасе все 5 минут. Так что я хотел показать свои навыки борьбы в следующих двух раундах»

    На прошедшем турнире в Париже Имавов единогласным решением судей одолел Брендана Аллена. Для Нассрудина это третья победа кряду в UFC.

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