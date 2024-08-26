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    Усик: Наш бой с Макгрегором в Италии собрал бы много людей

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер ММА UFC Александр Усик Конор Макгрегор
    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, а также рассказал, что думает о боях между спортсменами из разных дисциплин.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Я нормально отношусь к поединкам, в которых участвуют люди из разных спортивных дисциплин. Они зарабатывают, как могут. Если есть спрос, то значит есть соответствующий интерес. Меня много раз спрашивают об участии в подобных боях, но, скажите, зачем это мне нужно? Мы сейчас общаемся с Конором Макгрегором, но это просто обычный диалог. Но если представить, то мы гипотетически могли бы подраться в Колизее. Наш бой с Макгрегором в Италии собрал бы много людей»

    Макгрегор в 2017 году провел дебютный и единственный поединок на профессиональном ринге. Тогда он уступил техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.

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