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    Айзек Круз открыт к реваншу с Джервонтой Дэвисом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Айзек Круз сообщил о готовности еще раз подраться против звездного легковеса Джервонты Дэвиса.

    Джервонта Дэвис
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    Джервонта Дэвис

    «Это удивительно, потому что я думал, что поединок Ломаченко и Дэвиса это почти решенная сделка, но опять же, если он не хотел драться с "Танком", то вы должны уважать решение Василия. Тогда это просто означает, что я нахожусь в отличной позиции, чтобы иметь возможность драться с Джервонтой в любую свободную дату в конце года. Если у его команды будет интерес, то я буду готов и подерусь с ним еще раз»

    Круз и Дэвис дрались за титул WBA в легком весе в декабре 2021 года. Тогда Айзек потерпел поражение единогласным решением судей, которое стало первым и единственным в его карьере.

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