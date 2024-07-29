Айзек Круз открыт к реваншу с Джервонтой Дэвисом

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA сообщил о готовности еще раз подраться против звездного легковеса

«Это удивительно, потому что я думал, что поединок Ломаченко и Дэвиса это почти решенная сделка, но опять же, если он не хотел драться с "Танком", то вы должны уважать решение Василия. Тогда это просто означает, что я нахожусь в отличной позиции, чтобы иметь возможность драться с Джервонтой в любую свободную дату в конце года. Если у его команды будет интерес, то я буду готов и подерусь с ним еще раз»

Круз и Дэвис дрались за титул WBA в легком весе в декабре 2021 года. Тогда Айзек потерпел поражение единогласным решением судей, которое стало первым и единственным в его карьере.