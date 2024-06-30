Перейра нокаутировал Прохазку и сохранил титул UFC в полутяжелом весе

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весепровел вторую удачную защиту титула. Бразилец в главном событии на 303-м номером турнире нокаутировал в реванше Иржи Прохазку.

Алекс в конце первого раунда отправил соперника в нокдаун. В начале второго отрезка бразилец донес до головы Прохазки хай-кик, а потом финишировал его ударами в партере.

Таким образом, Перейра остался непобежденным в рамках полутяжелого дивизиона UFC. Напомним, что Алекс ранее был обладателем титула в среднем весе.

После реванша с Исраэлем Адесаньей он поднялся на категорию выше, где побил Яна Блаховича, Джамала Хилла и дважды Иржи Прохазку. Первый бой против чеха Алекс аналогично выиграл нокаутом во втором раунде в ноябре 2023-го.