ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан Нагельсманн (главный тренер сборной Германии)Дневник Евро-2024. Швейцария и Германия — в 1/4 финала, остановка матча, действующие чемпионы прекратили борьбу на турнире
  • 08:01
    • Перейра нокаутировал Прохазку и сохранил титул UFC в полутяжелом весе
  • 00:19
    • Германия победила Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
    Все новости спорта

    Перейра нокаутировал Прохазку и сохранил титул UFC в полутяжелом весе

    Бои ММА UFC Джамал Хилл Иржи Прохазка Ян Блахович Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра провел вторую удачную защиту титула. Бразилец в главном событии на 303-м номером турнире нокаутировал в реванше Иржи Прохазку.

    Алекс Перейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Перейра

    Алекс в конце первого раунда отправил соперника в нокдаун. В начале второго отрезка бразилец донес до головы Прохазки хай-кик, а потом финишировал его ударами в партере.

    Таким образом, Перейра остался непобежденным в рамках полутяжелого дивизиона UFC. Напомним, что Алекс ранее был обладателем титула в среднем весе.

    После реванша с Исраэлем Адесаньей он поднялся на категорию выше, где побил Яна Блаховича, Джамала Хилла и дважды Иржи Прохазку. Первый бой против чеха Алекс аналогично выиграл нокаутом во втором раунде в ноябре 2023-го.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран Туркестан — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры