Дос Аньос: Джонс чемпион в двух дивизионах, Махачев не может быть лидером Р4Р

Бывший чемпион UFC в легком весе объяснил , почему не считает действующего обладателя титула в этой категориилучшим бойцом мира.

«Я не знаю, кто составлял эти рейтинги. Но такой парень, как Джон Джонс, он чемпион в двух дивизионах. Он непобедим. Я согласен с Даной Уайтом на 100 процентов. Если Джон Джонс в игре, он наверняка должен стать бойцом номер один. Он лучший боец в мире и в своем дивизионе. Я не думаю, что Ислам Махачев, с двумя защитами титула против полулегковеса и одной защитой титула против настоящего легковеса может быть номером один в рейтинге Р4Р»

По окончании поединка Махачева и Порье на UFC 302 Дана Уайт заявил, что не считает Ислама лучшим бойцом Р4Р. По его мнению, лидером рейтинга должен быть Джон Джонс.