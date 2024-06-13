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    Дос Аньос: Джонс чемпион в двух дивизионах, Махачев не может быть лидером Р4Р

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Дана Уайт  Джон Джонс
    Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос объяснил, почему не считает действующего обладателя титула в этой категории Ислама Махачева лучшим бойцом мира.

    Ислам Махачев (справа)
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    Ислам Махачев (справа)

    «Я не знаю, кто составлял эти рейтинги. Но такой парень, как Джон Джонс, он чемпион в двух дивизионах. Он непобедим. Я согласен с Даной Уайтом на 100 процентов. Если Джон Джонс в игре, он наверняка должен стать бойцом номер один. Он лучший боец в мире и в своем дивизионе. Я не думаю, что Ислам Махачев, с двумя защитами титула против полулегковеса и одной защитой титула против настоящего легковеса может быть номером один в рейтинге Р4Р»

    По окончании поединка Махачева и Порье на UFC 302 Дана Уайт заявил, что не считает Ислама лучшим бойцом Р4Р. По его мнению, лидером рейтинга должен быть Джон Джонс.

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