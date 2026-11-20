В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Алджамейна Стерлинга и Кевина Вальехоса в полулегком весе. Начало — 22:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

Алджамейн Стерлинг

Турнирное положение: 37-летний американский боец занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона и удерживает статус одного из лучших борцов промоушена в легких категориях.

Последние бои: В апреле 2026 года на турнире UFC Fight Night Стерлинг уверенно разобрался с Юссефом Залалом, победив единогласным решением судей. Этим выступлением он закрепил успех после победы над Брайаном Ортегой в августе 2025 года, перекрыв поражение от Мовсара Евлоева.

Состояние бойца: Стерлинг обладает колоссальным опытом, высоким бойцовским IQ и элитной борцовской базой с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Опытнейший американец контролирует дистанцию за счет нестандартной ударной техники, избегает ненужного урона и своевременно переводит соперников на канвас, где полностью доминирует за счет контроля и выхода за спину. Правда, с нокаутирующей мощью большие проблемы — в полулегком весе побеждал в четырех из пяти боев только по очкам.

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Кевин Вальехос

Турнирное положение: 24-летний аргентинский боец стремительно ворвался в топ-10 полулегкой весовой категории, заняв девятую строчку рейтинга.

Последние бои: Вальехос идет на серии из пяти побед подряд. В марте 2026 года он нокаутировал в первом раунде Джоша Эмметта, а в декабре 2025-го брутально снес Гигу Чикадзе.

Состояние бойца: Кевин обладает мощнейшими нокаутирующими ударами с обеих рук. Аргентинец задает высокий темп с первых секунд и стремится уничтожить оппозицию в разменах.

При этом уровень оппозиции борцовского уровня такого масштаба, как Стерлинг, в карьере Вальехоса еще не встречался.

Статистика для ставок

Алджамейн Стерлинг одержал 26 побед в 31 проведенном поединке в карьере

Кевин Вальехос выиграл 4 боя кряду досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение аргентинскому бойцу, предлагая поставить на победу Кевина Вальехоса за 1.60. На успех Алджэмейна Стерлинга коэффициент составляет 2.40.

Прогноз: Вальехос навяжет жесткий прессинг и устроит рубку в стойке, рассчитывая на разовый панч. Однако Стерлинг за счет колоссального опыта и тактической выучки погасит стартовый натиск соперника, переведет схватку в партер и заберет победу по очкам за счет контроля.

2.40 Победа Стерлинга Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на бой Стерлинг — Вальехос позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Стерлинга за 2.40.