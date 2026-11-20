В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Икрама Алискерова и Джареда Каннонира в среднем весе. Начало — 20:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.65.

Икрам Алискеров

Турнирное положение: Алискеров идет 11-м в рейтинге среднего веса и подходит к бою на серии из трех побед, постепенно превращая статус перспективного новичка в реальные достижения.

Последние бои: В июне россиянин прошел всю дистанцию с Бруно Феррейрой, взял верх по очкам, а до этого также решением судей одолел Чон Ен Пака. Чуть раньше Алискеров нокаутировал Андре Муниза в первом раунде. Единственное относительно недавнее поражение было нокаутом от Роберта Уиттакера. Восемь из 18 побед в карьере Алискеров одержал уже в первом раунде.

Состояние бойца: До перехода в ММА Алискеров четырежды становился чемпионом мира по боевому самбо и дважды технически обыгрывал в этой дисциплине самого Ярослава Амосова — серьезная борцовская база, которая и сейчас остается его главным оружием. Последние два боя также показали, что он способен терпеливо работать все три раунда, а не только форсировать события в погоне за финишем.

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Джаред Каннонир

Турнирное положение: Каннонир бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе, но сейчас, в 42 года, он явно находится на закате карьеры.

Последние бои: В июле Джаред уступил единогласным решением Кристиану Данкану, а до этого без шансов проиграл по очкам Майклу Пейджу. Победу он одержал лишь однажды за отрезок в 5 боев, нокаутировав Грегори Родригеса в четвертом раунде.

Состояние бойца: Американец по-прежнему опасен на дальней дистанции благодаря силовому джебу, но с возрастом стало куда заметнее, что он не всегда успевает первым нажимать на курок против активных соперников.

Статистика по тейкдаунам у него минимальная — Каннонир почти не борется сам, а значит, весь вечер ему придется обороняться от чужих проходов в ноги.

Статистика для ставок

Алискеров выиграл 3 боя подряд

У Каннонира лишь одна победа в последних пяти поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Алискерова явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Каннонира предлагают ставку за 3.66.

Прогноз: Возраст и минимальная борцовская активность Каннонира создают Алискерову идеальные условия для давления — постоянная угроза тейкдауна заставит американца распыляться между защитой и собственной ударкой. По мере того как бой будет продолжаться, разница в свежести и активности должна стать решающей в пользу дагестанца.

1.65 Победа Алискерова по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.65 на бой Алискеров — Каннонир позволит вывести на карту выигрыш 650₽, общая выплата — 1650₽

Ставка: Победа Алискерова по очкам за 1.65.