В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Джейка Мэттьюза и Тахира Абдуллаева в полусреднем весе. Начало — 19:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.93.

Джейк Мэттьюз

Турнирное положение: 32-летний австралийский боец удерживает статус опытного ветерана полусреднего дивизиона с богатым багажом выступлений в промоушене.

Последние бои: В мае 2026 года Мэттьюз победил единогласным решением судей Карлстона Харриса, успешно перекрыв поражение удушающим приемом от Нила Мэгни в конце 2025 года. До этого он шел на серии из трех побед.

Состояние бойца: Австралиец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и солидным опытом противостояния с сильными соперниками. Мэттьюз умело контролирует темп на средней дистанции и вяжет оппонентов на канвасе, но под давлением агрессивных ударников часто теряет инициативу.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Тахир Абдуллаев

Турнирное положение: 29-летний азербайджанский боец стремительно ворвался в UFC с яркой победой нокаутом. Но ему предстоит еще многое доказывать в дивизионе.

Последние бои: Абдуллаев идет на впечатляющей серии из пяти побед подряд. В июне 2026 года он досрочно победил Джефферсона Насименто ударами из доминирующей позиции в партере, а до этого успешно разобрался с оппозицией в региональных лигах.

Состояние бойца: Тахир обладает тяжелым нокаутирующим ударом, жестким прессингом и 100-процентной защитой от переводов в UFC.

Абдуллаев регулярно взрывается комбинациями со средней дистанции и стремится подавить соперника высоким темпом с первых минут.

Статистика для ставок

Джейк Мэттьюз проиграл только один раз на отрезке в 5 боев

Тахир Абдуллаев выиграл 5 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение австралийскому бойцу, предлагая поставить на победу Джейка Мэттьюза за 1.43. На успех Тахира Абдуллаева коэффициент составляет 2.93.

Прогноз: Мэттьюз уступает в скорости и не обладает такими же навыками в стойке. Да, Джейк крепкий середняк, но его поражение от Мэгни говорит о том, что до топ-уровня австралийцу далеко. Ничем примечательным Мэттьюз не выделяется, и пройти такого соперника Тахиру вполне по силам.

2.93 Победа Абдуллаева Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на бой Мэттьюз — Абдуллаев принесёт прибыль 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: Победа Абдуллаева за 2.93.