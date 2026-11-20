В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится реванш Амира Альбази и Алессандро Косты в наилегчайшем весе. Начало — 19:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Амир Альбази

Турнирное положение: Альбази занимает восьмую строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона, но официальной победы не одерживал уже почти три года.

Последние бои: В феврале боец из Ирака уступил по очкам Кедзи Хоригучи, а до этого также решением судей проиграл Брэндону Морено. В последний раз Альбази побеждал в июне 2023 года Кая Кара-Франса раздельным вердиктом.

Состояние бойца: Несмотря на серию неудач, Альбази ни разу не был финиширован в боях против топовых соперников, а оба последних поединка дошли до итоговых карточек судей. Проблема в том, что против по-настоящему элитной оппозиции нет преимущества ни в одной фазе боя.

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Алессандро Коста

Турнирное положение: Коста занимает 15-ю строчку рейтинга и сейчас находится в наилучшей форме карьеры, стремясь отомстить за единственный проигрыш нокаутом в UFC — именно от Альбази в их первой встрече в 2022 году.

Последние бои: В июле бразилец одолел сабмишеном Коди Дардена, а до этого дважды подряд финишировал ударами в стойке Мэтта Шнелла и Стюарта Николла точным хуком в печень. Все три последних победы Коста одержал досрочно.

Состояние бойца: Защита Косты от тейкдаунов сейчас одна из лучших в дивизионе — около 85%, что делает переводы в партер затратным занятием для соперников.

Но его уязвимость к нокауту никуда не делась: за карьеру его останавливали ударами трижды, и именно таким способом Альбази уже побеждал его 4 года назад.

Статистика для ставок

Альбази не побеждал в бою уже почти три года

Коста выиграл 3 последних боя подряд досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры практически не видят фаворита. На победу Альбази можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как на успех Косты предлагают ставку за 2.06.

Прогноз: Коста заметно прибавил в завершающей фазе в стойке с их первой встречи, а крепкая защита от борьбы лишает Альбази его привычного плана на контроль. А с учетом того, что Амир на спаде, у бразильца есть все шансы на успех.

2.06 Победа Косты Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на бой Альбази — Коста принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа Косты за 2.06.