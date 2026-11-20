прогноз на бой UFC Qatar, ставка за 1.54

В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Кедзи Хоригучи и Асу Алмабаева в наилегчайшем весе. Начало — 21:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.54.

Кедзи Хоригучи

Турнирное положение: Японский боец занимает пятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и удерживает статус одного из самых титулованных ветеранов организации.

Последние бои: В июне 2026 года на турнире UFC Fight Night японец проиграл нокаутом Манелу Капу. До этого Хоригучи успешно выступал в UFC, победив Тагира Уланбекова и Амира Альбази.

Состояние бойца: Хоригучи обладает колоссальным опытом (42 боя, 36 побед), феноменальной скоростью и отличным балансом между ударной техникой и борьбой. Ветеран контролирует дистанцию за счет качественного футворка, наносит 3,64 значимых удара в минуту и имеет надежную защиту от переводов, минимизируя ущерб в партере. Но удар держит не самым лучшим образом, что наглядно показал бой с Капом.

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Асу Алмабаев

Турнирное положение: Асу занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и продолжает уверенное восхождение к титулу.

Последние бои: Алмабаев идет на серии из трех побед подряд. В июне 2026 года он одолел сабмишеном Чарльза Джонсона, а до этого победил Алекса Переза и Хосе Очоа.

Состояние бойца: Асу строит бой вокруг борьбы и давления, проводя в среднем 4,74 тейкдауна за 15 минут. Алмабаев использует разнообразный арсенал сабмишенов, дожимая соперников в поздних раундах.

Правда, в стойке он уступает японцу в скорости и точности.

Статистика для ставок

Кедзи Хоригучи проиграл лишь один бой из последних пяти встреч

Асу Алмабаев выиграл 3 из последних пяти своих поединков сабмишеном

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом японского бойца, предлагая поставить на победу Кедзи Хоригучи за 1.54. На успех Асу Алмабаева коэффициент составляет 2.55.

Прогноз: Алмабаев навязывает вязкую борьбу, задействуя частые проходы в ноги и переводя схватку на настил. Хоригучи за счет высокой скорости, грамотного футворка и качественной защиты от тейкдаунов нивелирует грэпплинг оппонента. Японец перебьет соперника в стойке на средней дистанции и заберет поединок.

1.54 Победа Хоригучи Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.54 на бой Хоригучи — Алмабаев принесёт прибыль 540₽, общая выплата — 1540₽

Ставка: Победа Хоригучи за 1.54.