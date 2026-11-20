В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Кедзи Хоригучи и Асу Алмабаева в наилегчайшем весе. Начало — 21:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.54.
Кедзи Хоригучи
Турнирное положение: Японский боец занимает пятую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и удерживает статус одного из самых титулованных ветеранов организации.
Последние бои: В июне 2026 года на турнире UFC Fight Night японец проиграл нокаутом Манелу Капу. До этого Хоригучи успешно выступал в UFC, победив Тагира Уланбекова и Амира Альбази.
Состояние бойца: Хоригучи обладает колоссальным опытом (42 боя, 36 побед), феноменальной скоростью и отличным балансом между ударной техникой и борьбой. Ветеран контролирует дистанцию за счет качественного футворка, наносит 3,64 значимых удара в минуту и имеет надежную защиту от переводов, минимизируя ущерб в партере. Но удар держит не самым лучшим образом, что наглядно показал бой с Капом.
Асу Алмабаев
Турнирное положение: Асу занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона и продолжает уверенное восхождение к титулу.
Последние бои: Алмабаев идет на серии из трех побед подряд. В июне 2026 года он одолел сабмишеном Чарльза Джонсона, а до этого победил Алекса Переза и Хосе Очоа.
Состояние бойца: Асу строит бой вокруг борьбы и давления, проводя в среднем 4,74 тейкдауна за 15 минут. Алмабаев использует разнообразный арсенал сабмишенов, дожимая соперников в поздних раундах.
Правда, в стойке он уступает японцу в скорости и точности.
Статистика для ставок
- Кедзи Хоригучи проиграл лишь один бой из последних пяти встреч
- Асу Алмабаев выиграл 3 из последних пяти своих поединков сабмишеном
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры видят фаворитом японского бойца, предлагая поставить на победу Кедзи Хоригучи за 1.54. На успех Асу Алмабаева коэффициент составляет 2.55.
Прогноз: Алмабаев навязывает вязкую борьбу, задействуя частые проходы в ноги и переводя схватку на настил. Хоригучи за счет высокой скорости, грамотного футворка и качественной защиты от тейкдаунов нивелирует грэпплинг оппонента. Японец перебьет соперника в стойке на средней дистанции и заберет поединок.
Ставка: Победа Хоригучи за 1.54.