В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Дэна Хукера и Брайана Ортеги в легком весе. Начало — 21:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.57.

Дэн Хукер

Турнирное положение: Хукер расположился на 14-й строчке в легком весе и уже больше десяти лет остается одним из самых узнаваемых бойцов дивизиона.

Последние бои: Новозеландец идет на серии из трех поражений подряд. Ранее Хукер уступил нокаутом Салахдину Парнассу и Бенуа Сен-Дени, а до этого сабмишном Арману Царукяну. До начала этой серии он победил по очкам Матеуша Гамрота и Джалина Тернера.

Состояние бойца: Оба последних поражения Хукера пришлись на ранние остановки боя, что говорит о серьезных проблемах с защитой на фоне просевшей скорости. При этом даже в нынешнем состоянии он остается заметно более опасным и разнообразным ударником, чем предстоящий соперник. 11 нокаутов в карьере говорят сами за себя.

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Брайан Ортега

Турнирное положение: Ортега бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе и один из рекордсменов дивизиона по числу сабмишенов, но для этого боя впервые поднимается в легкую категорию.

Последние бои: В августе прошлого года американец по очкам уступил Алджамейну Стерлингу, причем перед самим боем он потерял сознание за кулисами из-за неудачной сгонки веса, но все равно вышел в клетку на следующий день и проиграл решением. До этого было поражение по очкам от Диего Лопеса, а еще раньше победа сабмишном в реванше с Яиром Родригесом.

Состояние бойца: Переход в легкий вес должен снять с Ортеги главную проблему последних лет — мучительную сгонку веса, которая однажды довела его до обморока.

Но сама манера боя остается прежней: Брайан практически не форсирует атаку и давно не проявляет инициативы, из-за чего проиграл 3 из последних четырех поединков.

Статистика для ставок

Хукер проиграл 3 последних боя подряд досрочно

Ортега выиграл лишь один из последних 4 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают Хукера фаворитом, несмотря на серию неудач. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, тогда как на успех Ортеги предлагают ставку за 2.47.

Прогноз: Переход в новый вес может облегчить Ортеге подготовку к бою, но едва ли изменит его пассивную манеру — он слишком давно не проявляет инициативы в клетке. Даже нынешний Хукер ему не по зубам.

1.57 Победа Хукера Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.57 на бой Хукер — Ортега принесёт чистый выигрыш 570₽, общая выплата — 1570₽

Ставка: Победа Хукера за 1.57.