Андерсон Силва: Соннену не хватит пяти раундов, чтобы победить меня

Экс-чемпион UFC в средней весовой категорииуверен, что проиграет ему в грядущем боксерском поединке.

«Соннену не хватит пяти раундов, чтобы победить меня. Ему придется бить меня по ногам. Он не сможет поймать меня на земле, потому что это бокс. Я не знаю, сколько раундов это продлится, но я надеюсь, что ненадолго. И я надеюсь, что выиграю.

Это соперничество суперинтересно, потому что Чейл превратил меня в лучшего бойца. Я больше тренировался. У меня были некоторые трудности с джиу-джитсу. Соннен заставил меня поработать над этим, поскольку он борец. Он сделал меня лучшим»

Боксерский бой Силвы и Соннена пройдет 15 июня. Ранее Андерсон дважды выиграл у Чейла досрочно в титульных боях в UFC в рамках среднего дивизиона.