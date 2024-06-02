Шон Стрикленд одолел Пауло Косту по очкам на UFC 302

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
Стрикленд выиграл бой раздельным решением судей и закрыл предыдущее поражение от Дрикуса Дю Плесси в титульнике. Напомним, что Шон бывший чемпион промоушена в среднем весе.
На данный момент он занимает первую строчку в рейтинге. Коста подходил к этому противостоянию в статусе седьмого номера ростера.
Пауло потерпел уже второе поражение кряду. Ранее он уступил единогласным решением судей другому бывшему чемпиону в категории до 83,9 кг Роберту Уиттакеру в феврале этого года.