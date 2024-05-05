«Канело» после победы над Мунгией: Видел каждый его удар, поэтому я лучший

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе прокомментировал победу в прошедшем поединке над своим соотечественником

«Эта победа много значит. Я рад, что предоставил ему эту возможность. Хайме Мунгия отличный парень и великий чемпион. У него будет отличная карьера. Я очень горжусь тем, что все мексиканцы здесь и смотрят на нас. Я не торопился. У меня большой опыт. Мунгия отличный боец. Он сильный и умный. Но у меня было 12 раундов, чтобы выиграть бой, и я выиграл. Я действительно хорошо выступил и горжусь этим. Он силен, но немного медлителен. Я мог видеть каждый удар. Вот почему я лучший»

«Канело» выиграл у Мунгии единогласным решением на турнире в Лас-Вегасе и сохранил все пояса. Для Хайме это поражение стало первым в карьере.