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    «Канело» после победы над Мунгией: Видел каждый его удар, поэтому я лучший

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал победу в прошедшем поединке над своим соотечественником Хайме Мунгией.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Эта победа много значит. Я рад, что предоставил ему эту возможность. Хайме Мунгия отличный парень и великий чемпион. У него будет отличная карьера. Я очень горжусь тем, что все мексиканцы здесь и смотрят на нас. Я не торопился. У меня большой опыт. Мунгия отличный боец. Он сильный и умный. Но у меня было 12 раундов, чтобы выиграть бой, и я выиграл. Я действительно хорошо выступил и горжусь этим. Он силен, но немного медлителен. Я мог видеть каждый удар. Вот почему я лучший»

    «Канело» выиграл у Мунгии единогласным решением на турнире в Лас-Вегасе и сохранил все пояса. Для Хайме это поражение стало первым в карьере.

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