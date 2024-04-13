Биспинг считает, что Джим Миллер заслужил место в Зале славы UFC

Спортивный комментатор UFC, экс-чемпион UFC в среднем весе, не согласен со словами, чтоне заслуживает места в Зале славы промоушена.

«Я действительно думаю, что Джим Миллер, учитывая, чего он достиг в этом виде спорта и что он сделал, заслуживает места в Зале славы UFC. Я знаю, что Даниель Кормье хотел сказать то, что он никогда не был чемпионом. Но, если это так, то, конечно, все, что тебе нужно сделать, это стать чемпионом, и тогда ты попадешь в Зал славы. Но быть чемпионом — значит быть чемпионом. А быть в Зале славы означает нечто другое. Я думаю, ты должен изменить спорт к лучшему и то, чего достиг Джим, выделяет его среди других бойцов»

Джим Миллер — именитый ветеран UFC. На данный момент американцу 40 лет. На его счету 43 поединка в промоушене. Он единственный боец, кто выступал на UFC 100, UFC 200 и выступит на UFC 300.