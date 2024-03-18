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    Гэрри: Я избавлю UFC от Ковингтона, без него ММА станет великим

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон
    Непобежденный ирландский боец Иэн Гэрри, восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC, уверен, что отправит на пенсию бывшего претендента на титул в их весе Колби Ковингтона.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Ты единственный человек в истории UFC, проигравший 3 боя за титул чемпиона мира, и у тебя нет ни одной победы ни над кем из топ-15 прямо сейчас. Итак, Колби, почему я должен драться с тобой? Я могу назвать одну причину. Я собираюсь стать последней главой в твоем наследии неудач. Я собираюсь навсегда избавить UFC от Колби и снова сделать ММА великим. Да и Ковингтон не в том положении, чтобы указывать мне, чем я должен заниматься в жизни. Я не знаю, как тебя воспитывали, но женщины — это не собственность, и моя жена определенно не трофей. Ты должен сосредоточиться на мне. Я тот, кто будет с тобой в этом восьмиугольнике. Я тот, кто пробьет дыру в твоей голове»

    Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, Ковингтон располагается на четвертой позиции.

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