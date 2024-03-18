Гэрри: Я избавлю UFC от Ковингтона, без него ММА станет великим

Непобежденный ирландский боец, восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC, уверен , что отправит на пенсию бывшего претендента на титул в их весе

«Ты единственный человек в истории UFC, проигравший 3 боя за титул чемпиона мира, и у тебя нет ни одной победы ни над кем из топ-15 прямо сейчас. Итак, Колби, почему я должен драться с тобой? Я могу назвать одну причину. Я собираюсь стать последней главой в твоем наследии неудач. Я собираюсь навсегда избавить UFC от Колби и снова сделать ММА великим. Да и Ковингтон не в том положении, чтобы указывать мне, чем я должен заниматься в жизни. Я не знаю, как тебя воспитывали, но женщины — это не собственность, и моя жена определенно не трофей. Ты должен сосредоточиться на мне. Я тот, кто будет с тобой в этом восьмиугольнике. Я тот, кто пробьет дыру в твоей голове»

Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, Ковингтон располагается на четвертой позиции.