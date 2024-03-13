Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов и еще 10 бойцов уволены из UFC

По окончании прошедшего турнира в Майами 11 бойцов были удалены из состава UFC. Последними стали

Помимо них ростер UFC покинули Майк Бриден, Ферни Гарсия, Луис Салдана, Денис Бондарь, Дэниель Ласерда и Матеус Мендонка.

Трое бойцов ранее сами объявили о своем уходе — это Марк Мэдсен, Джейми Пикетт и Тайсон Педро. Все поединки, оставшиеся по контракту тех, кто завершил карьеру, останутся в силе, если они решат вернуться в ММА.

Восемь бойцов из числа уволенных или у которых больше нет контракта, могут подписать договор с любым другим доступным промоушеном.

Абубакар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, провел 4 боя в промоушене, у него 2 победы и 2 поражения.