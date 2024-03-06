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    Гилберт Бернс: Белал Мухаммад заслуживает боя за титул, как никто другой

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Бразильский боец ММА Гилберт Бернс, экс-претендент на пояс в полусреднем весе UFC, берет свои слова обратно о том, что Белал Мухаммад не заслуживает титульного поединка.

    Гилберт Бернс и Белал Мухаммад
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    Гилберт Бернс и Белал Мухаммад

    «Белал Мухаммад заслуживает боя за титул, как никто другой. У парня сумасшедшая серия из десяти побед. Честно говоря, мне просто не нравится, что Белал победил меня. Я получил травму, а потом он так много болтал после нашего боя. Мухаммад тогда заявил, что легко победил меня, выйдя на бой на коротком уведомлении»

    Несмотря на то, что Мухаммад не потерпел ни одного поражения в своих последних десяти боях, он еще не получил титульный бой. Белал сейчас занимает третью позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

    Бернс располагается на одну строчку ниже. На грядущем турнире UFC 299 Гилберт подерется с 11-м номером рейтинга Джеком Маддаленой.

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