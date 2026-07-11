В ночь на воскресенье (по московскому времени) в Майами состоится четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу: сенсация турнира против одного из фаворитов: Норвегия против Англии. Плюс, прямая дуэль двух лидеров гонки бомбардиров: Эрлинга Холанна и Гарри Кейна. Норвегия впервые в истории добралась до этой стадии, выбив по пути Бразилию. Англия — в четвертьфинале пятый крупный турнир подряд.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Где и когда

Матч пройдёт на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс (Флорида) в полночь, в ночь с субботы на воскресенье (по московскому времени). Победитель в полуфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария. В Майами прогнозируют пекло: около 35 градусов и риск гроз.

Норвегия: сказка, которой не ждали

Ещё месяц назад норвежцам в четвертьфинале не поверил бы никто, включая самих норвежцев. Страна с населением 5,4 миллиона впервые на чемпионате мира с 1998 года — и сразу первый в истории выход в 1/4. В группе команда Сульбаккена финишировала второй за Францией (4:1 с Ираком, 3:2 с Сенегалом, 1:4 от французов при отдыхавшем Холанде), а в плей-офф выдала два звёздных матча: поздний победный гол Кот-д'Ивуару (2:1) в 1/16 и дубль Бразилии в 1/8 — на 79-й и 90-й минутах, чтобы сенсационно отправить домой пятикратных чемпионов мира бразильцев.

Весь турнир держится на командной работе, но все взоры — на Холанне. Семь голов в четырёх матчах — он делит второе-третье места в гонке за «Золотую бутсу» с Мбаппе и отстаёт лишь от Месси. Цифры вокруг него вообще космические: он забивал в 14 матчах за сборную подряд (27 голов в этой серии) и имеет 62 гола в 54 играх за Норвегию. Гол в этом матче сделает его первым европейцем, забившим в каждом из первых пяти матчей на чемпионатах мира со времён Герда Мюллера в 1970-м.

Снабжает передачами его в основном капитан Мартин Эдегор, а слева добавляет скорости атакам Антонио Нуса. Есть и кадровая проблема: правый защитник Давид Мёллер Вольфе под вопросом после повреждения в матче с Бразилией.

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Англия: снятое проклятие «Ацтеки» и дырявая оборона

Англия добралась до Майами через триллер: в 1/8 команда больше 40 минут играла вдесятером на забитой «Ацтеке» в Мехико и всё равно обыграла хозяев-мексиканцев 3:2 — это её лучшая победа на чужом поле на крупных турнирах в истории.

Дубль оформил Джуд Беллингем, а решающий пенальти реализовал Гарри Кейн. Для «трёх львов» это пятый четвертьфинал крупных турниров подряд и 11-й выход в 1/4 на чемпионатах мира; в полуфинал англичане проходили лишь трижды (чемпионство-1966, плюс 1990 и 2018).

Кейн подходит к матчу в статусе живой легенды: шесть голов на турнире, а по числу матчей за сборную (120) он обошёл Уэйна Руни и вышел на второе место в истории Англии, и наверняка хочет стереть память о незабитом пенальти в четвертьфинале-2022.

Но у Тухеля хватает проблем. Главная — оборона, не сохранившая «сухарь» в трёх матчах подряд, и это перед свиданием с Холанном. Плюс кадровые потери: Джарелл Квонса дисквалифицирован после красной с Мексикой, Рис Джеймс под вопросом из-за повреждения бедра, а Джордан Хендерсон, по сообщениям, пропустит остаток турнира — травмировал запястье, празднуя гол в матче с Мексикой.

Тактика и любопытная идея с гигантами

Сюжет ясен: компактный средний блок Норвегии и её фирменные быстрые контратаки через забросы Эдегора на Холанна в каналы между центральными защитниками — против территориального контроля и глубины состава Англии. Против Бразилии система Сульбаккена сработала идеально: лишила Винисиуса и Раяна пространства для ранних навесов и наказала клиническими контратаками.

Как сдержать Холанна — вопрос на миллион. И тут у Тухеля есть любопытный вариант: выпустить в старте 208-сантиметрового Дэна Бёрна из «Ньюкасла». Его выход на последние 15 минут против Мексики оказался находкой — он раз за разом выносил навесы головой. Бёрн на два дюйма выше Холанна и в прошлых клубных дуэлях с ним чувствовал себя уверенно; минус — мобильность, с которой у ветерана всё сложнее.

Прогноз

Суперкомпьютер Opta даёт Англии 50,4% на победу в основное время, Норвегии — 25,1%, ещё 24,6% — на дополнительное. Аналитики почти единодушны: это самый трудный для прогноза четвертьфинал. Логика — контратакующая угроза Норвегии самая прямая на турнире, а оборона Англии течёт; но у «трёх львов» глубже состав, надёжнее контроль в центре и есть Кейн с Беллингемом, забивающие в каждом раунде плей-офф. Ждут открытого матча с голами в обе стороны — и, вероятно, с голом Холанна, но с проходом Англии дальше, возможно, через дополнительное время.

Ключевая интрига короче некуда: пара центральных защитников Гехи — Конса весь турнир была лучшей у Англии, но такого форварда, как Холанд, ещё не встречала. Устоят ли они против его игры на «втором этаже» и не дадут ли ему развернуться за спиной под забросы Эдегора — вопрос, который и решит четвертьфинал.

Эксперт LiveSport.Ru Линар Мансуров дал свой прогноз на матч прямо тут.