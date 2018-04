«Юта» вышла вперед в серии с «Оклахомой»

одержала победу надв третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27).

Наибольший вклад в успех «Джаз» внесли Рики Рубио, который оформил первый в карьере трипл-дабл плей-офф (26 очков, 11 подборов и 10 передач), и Донован Митчелл (22 + 10 подборов). Джо Инглс добавил в копилку 21 балл, Руди Гобер — 18 очков и 12 подборов.

У «Тандер» выделялись Пол Джордж (24) и Рассел Уэстбрук (14 + 11 подборов + 9 передач).

«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Джаз», четвертый матч пройдет 23 апреля в Солт-Лейк-Сити.

🚨 Ricky Rubio sinks the running 3 at the buzzer! 🚨#TakeNote 89 | #ThunderUp 75 heading to the 4th.

📺: @ESPNNBA pic.twitter.com/IA5Yec8IHl