В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Касейя Центр» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Майами» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Теперь команда бьется за выход в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. В решающей битве «Майами» сразится с «Чикаго».

Последние матчи: У «Майами» была возможность квалифицироваться в плей-офф с 7 места, однако коллектив не смог преодолеть барьер в лице «Филадельфии», проиграв со счётом 104:105.

Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на двух игроков. С травмой плеча из строя выбыл Джош Ричардсон. Под вопросом участие Терри Розье, у которого врачи диагностировали травму шеи.

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Состояние команды: Перед стартом в плей-ин в состав «хитовцев» вернулся ключевой игрок Тайлер Хирро, у которого было травмировано колено. Также от травм восстановились Кевин Лав и Данкан Робинсон, у которых была травма руки и спины.

«Чикаго»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занял 9 итоговое место, одержав 39 побед и потерпев 43 поражения. Таким образом иллинойский клуб квалифицировался в плей-ин.

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Последние матчи: В первом туре плей-ин «Чикаго» одержал уверенную победу над «Атлантой» (131:116). Важную роль в поединке сыграл Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 42 очка.

Не сыграют: В лазарете иллинойского клуба находятся Джулиан Филиппс, у которого травма ноги. Выбыл из строя также Лонзо Болл (травма колена), Зак Лавин (травма лодыжки) Онуралп Битим (травма глаза) и Патрик Уильямс (травма ноги). Под вопросом участие Айо Досунму (мышечная травма) и Андре Драммонда (травма лодыжки).

Состояние команды: В матче против «Атланты» не смог сыграть Айо Досунму, у игрока была мышечная травма. Теперь баскетболист «Чикаго» сможет помочь своей команде в поединке против «Майами».

Статистика для ставок

На групповом этапе «Чикаго» и «Майами» сыграли 4 раза

«Майами» дважды обыграл «Чикаго» (118:116, 118:100)

«Чикаго» также добился двух побед в противостоянии с «Майами» (124:116, 102:97)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. На победу «Чикаго» — 2.09.

Фора «Майами» (-2) и фора «Чикаго» (+2) с одинаковым коэффициентом — 1.89.

Прогноз: «Майами» и «Чикаго» равные по силам, шансы на успех абсолютно равны. Из лазарета обеих команд постепенно возвращаются игроки. Стоит ожидать упорной битвы со стороны.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Если взять в расчёт все 4 матча, которые «Чикаго» и «Майами» провели в регулярном чемпионате, то можно обратить внимание на то, что команды так и не смогли определить фаворита. Счёт в серии равный — 2:2. В среднем за игру команды забрасывают 230 очков.

Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 2.09.