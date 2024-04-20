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    «Майами» — «Чикаго». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Чикаго»
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    «Чикаго» — «Бостон»
    В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Касейя Центр» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Майами» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Теперь команда бьется за выход в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. В решающей битве «Майами» сразится с «Чикаго».

    Последние матчи: У «Майами» была возможность квалифицироваться в плей-офф с 7 места, однако коллектив не смог преодолеть барьер в лице «Филадельфии», проиграв со счётом 104:105.

    Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на двух игроков. С травмой плеча из строя выбыл Джош Ричардсон. Под вопросом участие Терри Розье, у которого врачи диагностировали травму шеи.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Перед стартом в плей-ин в состав «хитовцев» вернулся ключевой игрок Тайлер Хирро, у которого было травмировано колено. Также от травм восстановились Кевин Лав и Данкан Робинсон, у которых была травма руки и спины.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занял 9 итоговое место, одержав 39 побед и потерпев 43 поражения. Таким образом иллинойский клуб квалифицировался в плей-ин.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В первом туре плей-ин «Чикаго» одержал уверенную победу над «Атлантой» (131:116). Важную роль в поединке сыграл Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 42 очка.

    Не сыграют: В лазарете иллинойского клуба находятся Джулиан Филиппс, у которого травма ноги. Выбыл из строя также Лонзо Болл (травма колена), Зак Лавин (травма лодыжки) Онуралп Битим (травма глаза) и Патрик Уильямс (травма ноги). Под вопросом участие Айо Досунму (мышечная травма) и Андре Драммонда (травма лодыжки).

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    Состояние команды: В матче против «Атланты» не смог сыграть Айо Досунму, у игрока была мышечная травма. Теперь баскетболист «Чикаго» сможет помочь своей команде в поединке против «Майами».

    Статистика для ставок

    • На групповом этапе «Чикаго» и «Майами» сыграли 4 раза

    • «Майами» дважды обыграл «Чикаго» (118:116, 118:100)

    • «Чикаго» также добился двух побед в противостоянии с «Майами» (124:116, 102:97)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. На победу «Чикаго» — 2.09.

    Фора «Майами» (-2) и фора «Чикаго» (+2) с одинаковым коэффициентом — 1.89.

    Прогноз: «Майами» и «Чикаго» равные по силам, шансы на успех абсолютно равны. Из лазарета обеих команд постепенно возвращаются игроки. Стоит ожидать упорной битвы со стороны.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Если взять в расчёт все 4 матча, которые «Чикаго» и «Майами» провели в регулярном чемпионате, то можно обратить внимание на то, что команды так и не смогли определить фаворита. Счёт в серии равный — 2:2. В среднем за игру команды забрасывают 230 очков.

    Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 2.09.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Чикаго» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на баскетбол. С кем сразится «Бостон» в 1/8 финала?
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