«Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

нанес поражениев четвертом матче первого раунда плей-офф НБА и выиграл серию 4-0 — 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36).

Героем встречи стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил испанский форвард хозяев Никола Миротич (10 + 11 подборов). Разыгрывающий Джру Холидэй набрал 41 очко, сделал 8 передач и допустил 7 потерь.

В составе «Трэйл Блейзерс» дабл-дабл оформил центровой Юсуф Нуркич (18 + 11 подборов). Дэмиен Лиллард добавил в копилку 19 очков, Си Джей Макколлум — 38 очков.

«Нью-Орлеан», занявший шестое место в «регулярке», стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА. В следующем раунде «Пеликанс» сыграют либо с «Голден Стэйт», либо с «Сан-Антонио».

одержала победу нади упрочила преимущество в серии — 106:102 (26:26, 30:35, 23:22, 27:19).

В составе «76-х» 24 очка набрал Джей Джей Редик, трипл-дабл оформил Бен Симмонс (17 очков, 13 подборов, 10 передач), дабл-дабл — Джоэл Эмбиид (14 очков и 12 подборов). У «Хит» самым результативным стал Дуэйн Уэйд (25 очков), дабл-дабл в активе Хассана Уайтсайда (13 + 13 подборов).

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч состоится во вторник.

на своей площадке победила— 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30).

В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс (18 очков и 16 подборов). В активе защитника Джимми Батлера 28 очков. У «Рокетс» выделялся Джеймс Харден, набравший 29 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хьюстона». Следующий матч пройдет 23 апреля.

Jimmy Butler pours in a team-high 28 PTS to lift the @Timberwolves in the Game 3 win at home! #AllEyesNorth #NBAPlayoffs pic.twitter.com/sXVtbMuBgF