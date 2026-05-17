В первом матче финала Западной конференции «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 19 мая. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Сан-Антонио с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» ещё не проиграла ни одного матча в играх плей-офф. В первом раунде «громобойцы» «свипнули» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: В заключительном матче полуфинальной серии с «Лейкерс» баскетболисты «Оклахомы» переиграли «озёрников» (115:110). Результативной игрой в составе «громовержцев» отметился Шэй Гилджес Александер, набравший 35 очков.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер и Джейлен Уильямс.

Состояние команды: Победная серия «Оклахомы» состоит из восьми матчей, «Тандер» переиграл «Финикс» (131:122, 121:109, 120:107, 119:84) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:110, 131:108, 125:107, 108:90).

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: Решающую победу в противостоянии с «Миннесотой» баскетболисты из Техаса одержали со счётом 139:109. В разгромной победе важную роль сыграл Стефон Касл, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В матчах против «Миннесоты» техасский коллектив одержал ещё три победы (126:97, 115:108, 133:95) и проиграл две встречи (109:114, 102:104).

Статистика для ставок

«Оклахома» в плей-офф переиграла «Финикс» (4:0) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0)

«Сан-Антонио» в плей-офф оказался сильнее «Портленда» (4:1) и «Миннесоты» (4:2)

В регулярном сезоне «Сан-Антонио» трижды обыграл «Оклахому» (116:106, 117:102, 130:110)

«Оклахома» одержала лишь одну победу над «Сан-Антонио» (119:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Сан-Антонио» — 3.10.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» — тот самый клуб, который, видимо, знает, как подобрать ключи к непобедимой «Оклахоме». В регулярном сезоне техасцы одержали три победы над чемпионами. Можно рискнуть и сыграть на успешной игре «шпор», ожидаем, что «Спёрс» прервёт восьмиматчевую победную серию «громобойцев».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+3.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.