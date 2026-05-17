С кем сыграет «Нью-Йорк» в финале Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В седьмом матче полуфинала Восточной коференции «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 18 мая. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Кливленд с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Детройт»

Путь в плей-офф: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения. В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3).

Последние матчи: «Детройт» сравнял счёт в серии с «Кливлендом», переиграв соперника со счетом 115:94 (3:3 — в серии). Ключевую роль в поединке сыграл Кейд Каннингем, набрав 21 очко.

Не сыграют: Из строя команды из-за мышечной травмы выбыл Кевин Хьюртер.

Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Баскетболисты из Мичигана ранее проиграли «Кливленду» в полуфинале Восточной конференции (113:117 ОТ, 103:112, 109:116).

«Кливленд»

Путь в плей-офф: В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений. «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3).

Последние матчи: «Кливленд» упустил преимущество в серии с «Детройтом», проиграв в шестой игре серии со счётом 94:115.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Кливленда», которая состояла из трёх матчей (117:113 ОТ, 112:103, 116:109).

Статистика для ставок

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

«Детройт» — «Кливленд»: ничья в серии (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Кливленда» — 2.50.

ТБ 206.5 и ТМ 206.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» вернул себе преимущество домашней площадки, впереди решающий матч за выход в финал Восточной конференции. Баскетболисты из Мичигана сравняв счёт в серии могут поймать победную волну.

Ставка: Фора «Детройта» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В шестом матче серии «Детройт» и «Кливленд» набрали на двоих 209 очков.

Ставка: ТМ 207.5 с коэффициентом 1.82.