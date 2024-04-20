«Кливленд»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».
Последние матчи: Регулярный чемпионат баскетболисты «Кливленда» завершили на минорной ноте, уступив на своей арене «Шарлотт» (111:120). Хотя этот результат не влиял на итоговое положение команды в турнирной таблице на Востоке.
Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в первой игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя ещё 5 баскетболистов «кавалеристов». Вот их имена: Дариус Гарленд(травма спины), Дин Уэйд (травма колена), Сэм Мэррилл (травма шеи), Донован Митчелл (травма колена) и Карис Леверт (травма колена).
Состояние команды: Без ключевых игроков, таких как Донован Митчелл, Тай Джером, Дариус Гарленд и Карис Леверт, «Кливленду» будет крайне сложно в поединке против «Орландо». В том, что «кавалеристы» находятся не в самом лучшем состоянии, это показала игра против «Шарлотт» в заклчительном матче регулярного чемпионата.
«Орландо»
Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.
Последние матчи: «Орландо» на финише группового этапа удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей: ранее «маги» проиграли «Филадельфии» (113:125), «Милуоки» (99:117) и «Хьюстону» (106:118). А в заключительном туре «Орландо» на домашнем стадионе нанёс поражение «Милуоки» (113:88). В этом поединке результативностью в составе победителей отметился Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Кливленд» и «Орландо» сыграли 4 раза
- «Кливленд» добился двух побед над «Орландо» (126:99, 121:111)
- «Орландо» выиграл у «Кливленда» (116:109, 104:94)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Орландо» — 2.56.
ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Орландо» есть шанс открыть счёт победам в серии игр против «Кливленда». Дело в том, что «кавалеристы» сейчас находятся в надломленном состоянии перед стартом 1/8 финала. Присутствие к примеру, Донована Митчелла в лазарете, может осложнить игру «Кливленда» в первой игре первого раунда против «Орландо». Сами же «маги» смогут рассчитывать на своего ключевого баскетболиста Франца Вагнера.
Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.56.
Прогноз: Или можно сыграть на форе «Орландо», чтобы подстраховать себя.
Ставка: Фора «Орландо» (+4.5) с коэффициентом 1.93.