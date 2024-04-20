ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — ПСЖЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина «Краснодар»«Краснодар» — «Факел». Онлайн «Ювентус»«Кальяри» — «Ювентус». Онлайн
  • 10:16
    • «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Удастся ли «Орландо» одержать первую победу в плей-офф?

    «Кливленд» — «Орландо». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 20 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Орландо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд» — «Торонто»
    В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 20 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Кливленд» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2024 года
    Кливленд
  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 20:00 Орландо Орландо
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

    Последние матчи: Регулярный чемпионат баскетболисты «Кливленда» завершили на минорной ноте, уступив на своей арене «Шарлотт» (111:120). Хотя этот результат не влиял на итоговое положение команды в турнирной таблице на Востоке.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в первой игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя ещё 5 баскетболистов «кавалеристов». Вот их имена: Дариус Гарленд(травма спины), Дин Уэйд (травма колена), Сэм Мэррилл (травма шеи), Донован Митчелл (травма колена) и Карис Леверт (травма колена).

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Без ключевых игроков, таких как Донован Митчелл, Тай Джером, Дариус Гарленд и Карис Леверт, «Кливленду» будет крайне сложно в поединке против «Орландо». В том, что «кавалеристы» находятся не в самом лучшем состоянии, это показала игра против «Шарлотт» в заклчительном матче регулярного чемпионата.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Орландо» на финише группового этапа удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей: ранее «маги» проиграли «Филадельфии» (113:125), «Милуоки» (99:117) и «Хьюстону» (106:118). А в заключительном туре «Орландо» на домашнем стадионе нанёс поражение «Милуоки» (113:88). В этом поединке результативностью в составе победителей отметился Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» и «Орландо» сыграли 4 раза

    • «Кливленд» добился двух побед над «Орландо» (126:99, 121:111)

    • «Орландо» выиграл у «Кливленда» (116:109, 104:94)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Орландо» — 2.56.

    ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Орландо» есть шанс открыть счёт победам в серии игр против «Кливленда». Дело в том, что «кавалеристы» сейчас находятся в надломленном состоянии перед стартом 1/8 финала. Присутствие к примеру, Донована Митчелла в лазарете, может осложнить игру «Кливленда» в первой игре первого раунда против «Орландо». Сами же «маги» смогут рассчитывать на своего ключевого баскетболиста Франца Вагнера.

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.56.

    Прогноз: Или можно сыграть на форе «Орландо», чтобы подстраховать себя.

    Ставка: Фора «Орландо» (+4.5) с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Норри — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Илбирс — Алай Ош
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хосилот Фархор — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Диас Акоста — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч БАТЭ — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Родина — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тенерифе — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Орландо» с коэффициентом 2.56. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Орландо» одержать первую победу в плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры