В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» вышла в плей-ин, заняв 7-е итоговое место в Восточной конференции. «76-е» в регулярном чемпионате одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «76-е» одержали победу над «Милуоки» (126:106). В составе «Филадельфии» результативной игрой отметился Тайриз Макси, набравший 21 очко.

Не сыграют: «Филадельфии» не сможет помочь лидер команды Джоэл Эмбиид.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «76-е» одержали победу над «Индианой» (105:94), но проиграли в матчах против «Хьюстона» (102:113), «Сан-Антонио» (102:115), «Детройта» (93:116).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» пробился в плей-ин турнира, расположившись на 8-м месте Восточной конференции. В регулярном чемпионате «маги» одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Орландо» потерпел поражение в матче против «Бостона» (108:113).

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек.

Состояние команды: В матче против «кельтов» прервалась победная серия «Орландо», которая состояла из пяти матчей. Ранее «маги» выиграли у «Чикаго» (127:103), «Миннесоты» (132:120), «Детройта» (123:107), «Нью-Орлеана» (112:108) и «Далласа» (138:127).

Статистика для ставок

«Орландо» занял 8-е место в Восточной конференции

«Филадельфия» заняла 7-е место в Восточной конференции

«Филадельфия» в этом сезоне дважды переиграла «Орландо» (103:91, 136:124)

«Орландо» одержал одну победу над «Филадельфией» (144:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Орландо» — 2.00.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без Джоэла Эмбиида «Филадельфии» будет крайне тяжело играть против «Орландо». Ожидаем, что «маги» смогут воспользоваться кадровой потерей соперника.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.87.