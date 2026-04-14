В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 16 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» пробился в плей-ин, заняв итоговое 9-е место в Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата «парусники» одержали 42 победы и потерпели 40 поражений.
Последние матчи: В заключительном туре «Клипперс» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» (115:110). Результативной игрой в составе команды Лос-Анджелеса отметился форвард Беннедикт Матюрин, набравший 20 очков.
Не сыграют: С травмой бедра в лазарете команды находится Брэдли Бил, а с травмой лодыжки из строя команды выбыл Айзея Джексон.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Портленда» (97:116) и «Оклахомы» (110:128).
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: Калифорнийцы вышли в плей-ин с 10-го места Западной конференции, одержав 37 побед и потерпев 45 поражений.
Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (110:115).
Не сыграют: С травмами колена из строя команды выбыли Дрэймонд Грин, Джимми Батлер, Мозес Муди.
Состояние команды: «Золотые» проиграли в третьем матче подряд, помимо встречи с «Клипперс», баскетболисты «Голден Стэйт» уступили также «Сакраменто» (118:124), «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:119).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» нанес три поражения «Голден Стэйт» (115:110, 114:101, 103:102)
- «Голден Стэйт» одержал всего одну победу над «Клипперс» (98:79)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Клипперс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.
ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в этом сезоне трижды обыграл «Голден Стэйт». Калифорнийцы сейчас испытывают не лучшие времена, команда проиграла в трёх матчах подряд. Отметим и поражение «золотых» в заключительном туре регулярного чемпионата. Предположим, что «Клипперс» смогут добиться победы в битве за плей-офф и оставят «Уорриорз» за бортом турнира.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.87.