Саккари совершит камбэк в матче против Крейчиковой?

прогноз на финал турнира в Афинах, ставка за 2.02

Гречанка Мария Саккари сыграет против в финале турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 19 июля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Крейчикова

Барбора 15-й раз в карьере сыграет в финале турнира WTA.

В прошлом месяце чешская теннисистка дошла до финала на травяном турнире в Хертогенбосе, с которого ей пришлось сняться из-за болезни.

Текущий турнир Крейчикова начала с уверенной победы над болгаркой Викторией Томовой — 6:3, 6:3.

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Во втором раунде ее соперницей была француженка Кароль Монне (6:0, 6:2), а в четвертьфинале — китаянка Циньвэнь Чжэен (6:4, 6:4).

В полуфинале Крейчикова одержала победу над датчанкой Кларой Таусон — 6:1, 4:6, 6:3.

Крейчикова уже выигрывала турнир в Афинах в 2021 году.

Саккари

Мария вышла в финал 11-й раз в карьере и впервые с марта 2024 года, когда она остановилась в шаге от победы на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

На этой неделе гречанка до сих пор не проиграла ни одного сета.

В первом круге Саккари одержала победу над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой — 6:0, 7:6.

Во втором раунде экс-третья ракетка мира разгромила британку Хэрриет Дарт — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале ее соперницей была американка Алисия Паркс — 6:4, 6:3.

В полуфинале Саккари остановила 19-летнюю россиянку Алину Корнееву — 6:1, 7:5.

Мария выиграла 21 из 35-ти матчей в этом году. Среди ее лучших результатов в 2026-м — полуфинал на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.70, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Барбора выиграла три предыдущих матча против Марии, но тут важно уточнить, что их последняя встреча состоялась пять лет назад.

Вероятно, предстоящий финал получится напряженным и затяжным. Сценарий, при котором теннисисткам понадобится третий сет, тоже нельзя исключать.

2.02 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Крейчикова — Саккари принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.02.