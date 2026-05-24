Французы Гаэль Монфис и Юго Гастон встретятся в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гастон — Монфис с коэффициентом для ставки за 2.75.

Гастон

Юго седьмой год подряд сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.

На этот раз Гастон попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

У француза пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 13 побед и 15 поражений.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Гастон до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

Прогнозы на теннис

На неделе перед «Ролан Гаррос» 25-летний француз проиграл Карену Хачанову (6:3, 3:6, 6:7) в первом круге «пятисотника» в Гамбурге. Но надо признать, что россиянину сильно повезло в этом матче.

Лучшим результатом Гастона на «Ролан Гаррос» пока остается выход в 1/8 финала в 2020 году.

Монфис

Гаэль тем временем последний раз сыграет на Открытом чемпионате Франции.

Монфис проводит заключительный сезон в карьере. Как и Гастон, он тоже получил от организаторов wild card.

В этом году Монфис провел до сих пор лишь девять матчей. На этом отрезке у него три победы и шесть поражений.

В начале апреля 39-летний француз обыграл нидерландца Таллона Грикспора в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. В следующем матче он проиграл Александру Бублику.

На «тысячнике» в Мадриде Мофнис уступил в первом раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.

Монфис впервые сыграл в основной сетке «Ролан Гаррос» еще в 2005 году. С тех пор он лишь дважды не смог пройти первый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Гастона, и на победу Монфиса можно поставить за 1.91.

Прогноз: вероятно, атлетичный Монфис все же обыграет импульсивного соотечественника, которому очень часто мешают лишние эмоции. Французская публика увидит еще как минимум один матч с участием Гаэля.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал сетов больше 3,5 за 2.75.