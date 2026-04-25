Сможет ли Фис пройти третий круг в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.91

Француз Артур Фис сыграет против американца Эмилио Навы в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Нава с коэффициентом для ставки за 1.91.

Фис

Артур пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Игнасио Бусе.

Француз одержал волевую победу над перуанским теннисистом — 6:7, 7:6, 7:5. В этой игре он провел на корте почти три часа.

Победная серия Фиса теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе Фис стал чемпионом турнира в Барселоне. На каталонском «пятисотнике» его соперниками были Теренс Атман, Брэндон Накашима, Лоренцо Музетти, Рафаэль Ходар и Андрей Рублев (6:2, 7:6).

Прогнозы на теннис

Всего в этом сезоне Артур провел 24 матча. Сейчас у него 19 побед и пять поражений.

Ранее в этом году Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе и до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

Нава

Эмилио второй раз в карьере вышел в третий круг «Мастерса».

В первом матче на этой неделе Нава одержал победу над Дженсоном Бруксби — 6:3, 7:5.

Во втором круге Нава совершил камбэк в матче против Валантена Вашеро — 6:7, 7:6, 6:3. Во втором сете он спас три матчбола.

Нава впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-20 (до этого было 10 поражений подряд).

До этой недели лучшим результатом Навы в этом году был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Сантьяго.

При этом на остальных турнирах ATP этом сезоне 24-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Навы букмекеры предлагают за 5.35.

Прогноз: здесь важно учитывать, что Артур отдал немало сил на прошлой неделе, и первый матч в Мадриде показал, что он не успел как следует восстановиться. Как и матч с Бусе, предстоящая встреча с Навой, по всей видимости, тоже будет нервной.

1.91 Тотал геймов больше 21,5

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.91.