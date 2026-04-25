Сможет ли Самсонова избежать разгрома в матче с Носковой?

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Носкова — Самсонова с коэффициентом для ставки за 2.03.

Носкова

Линда пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Эмилиана Аранго.

Чешская теннисистка одержала уверенную победу над колумбийкой — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Носкова дошла до четвертьфинала в Штутгарте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На немецком «пятисотнике» 21-летняя чешка обыграла Шуай Чжан и Екатерину Александрову, после чего уступила Элине Свитолиной.

Лучшим результатом Носковой в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Интересно, что в текущем сезоне Линда только на трех турнирах выиграла больше одного матча. Эту неделю она проводит в статусе 13-й ракетки мира.

Самсонова

Людмила тоже не играла в первом раунде, а во втором одержала победу над Джанис Тьен.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка разгромила индонезийку — 6:2, 6:1.

Самсонова выиграла лишь два из девяти последних матчей.

Перед недавним турниром в Штутгарте у Самсоновой была серия из шести поражений.

На немецком «пятисотнике» Людмила в первом раунде обыграла хорватку Антонию Ружич, а во втором уступила Кори Гауфф (5:7, 1:6).

Самсонова в этом году выиграла больше одного матча только на турнирах в Брисбене и Абу-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.56, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.52.

Прогноз: ранее Людмила выиграла два из трех матчей против Линды. В прошлом году россиянка одержала уверенную победу над чешкой на грунте в Страсбурге — 6:1, 7:5.

Несмотря на это, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Важно учитывать, что у Самсоновой в этом году чересчур много матчей, в которых она играла откровенно плохо.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.